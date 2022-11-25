Врио главы ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 9 на 9

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 16:35

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин проинформировал об обмене пленными с Украиной по формуле 9 на 9. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле 9 на 9. Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой Народной Республики», — говорится в посте Пушилина.

Как сообщалось ранее в пятницу, прибывший в Киев министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли пообещал продолжить поддержку Украины. Лондон выделит ей, согласно имеющимся сведениям, дополнительные 3 млн фунтов на восстановление критической инфраструктуры.