Прибывший в Киев глава МИД Великобритании Клеверли пообещал продолжить поддержку Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 15:51

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Rolf Vennenbernd / globallookpress.com

Руководитель британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли, прибывший в Киев, пообещал продолжить поддержку Украины. Об этом информирует ТАСС.

«Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Киев и пообещал продолжить поддержку Украины», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что Соединенное Королевство выделит бывшей советской республике дополнительные 3 млн фунтов на восстановление критической инфраструктуры.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Леонид Слуцкий указал, что российские Крым и Донбасс для киевской стороны — лишь расходные территории, где можно разместить военные базы Запада или биолаборатории.