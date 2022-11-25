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25 ноября 2022, 15:14

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Российские Крым и Донбасс для киевской стороны — лишь расходные территории, где можно разместить военные базы Запада или биолаборатории. Соответствующую точку зрения высказал Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы РФ.

«Крым и Донбасс для Киева — это лишь расходные территории, которые легко можно отдать под размещение западных военных баз или биолабораторий для смертоносных опытов. За очередные “печеньки”», — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале Слуцкого.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС России ликвидировали с помощью высокоточного оружия в Харьковской области до 200 польских наемников.