ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харьковской области до 200 польских наемников

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25 ноября 2022, 14:51

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации ликвидировали с помощью высокоточного оружия на территории Харьковской области до 200 польских наемников. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — говорится в сводке, которая появилась в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова после слов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о расширении производства вооружений для Украины назвала альянс соучастником преступлений киевской стороны.