Захарова после слов Столтенберга о расширении производства оружия для Украины назвала НАТО соучастником преступлений Киева

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25 ноября 2022, 13:46

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова после слов генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о расширении производства оружия для Украины назвала блок соучастником преступлений Киева. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова отреагировала на заявление Столтенберга о том, что НАТО удалось значительно расширить производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине.

«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — прокомментировала спикер МИД РФ высказывание генсека.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов назвал «феерическим бредом» утверждения секретаря украинского Совнацбеза Алексея Данилова о гибели «иранских инструкторов» на территории полуострова.