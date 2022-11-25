Аксенов назвал «феерическим бредом» заявления секретаря СНБО Украины Данилова о гибели «иранских инструкторов» в Крыму

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25 ноября 2022, 12:49

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов назвал «феерическим бредом» заявления секретаря Совнацбеза Украины Алексея Данилова о гибели «иранских инструкторов» на территории полуострова. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Аксенова.

«Секретарь украинского СНБО Данилов рассказал, что в Крыму якобы убиты некие “иранские инструкторы”, сообщают СМИ. Феерический бред», — отметил Аксенов.

По его словам, деятели, подобные Алексею Данилову, «пока еще управляют тем, что осталось от бывшей Украины».

Как сообщалось ранее в пятницу, лидер ДНР Денис Пушилин проинформировал о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения.