Лидер ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения

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25 ноября 2022, 12:27

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал заявление о продвижении союзных войск по всей линии соприкосновения. Об этом информирует ТАСС.

«Пушилин сообщил о продвижении союзных сил по всей линии соприкосновения», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

По словам лидера ДНР, удары, которые наносятся по украинским объектам, положительно сказываются на ситуации в зоне боевых действий.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с прогнозом о том, что Украину ожидает ужасающая зима.