Украину ожидает ужасающая зима. С соответствующим прогнозом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса.
«Украину ждет ужасающая зима, заявил Столтенберг», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Как сообщалось ранее в пятницу, российский политический эксперт Сергей Марков предсказал, что в Киеве не вспыхнет бунт из-за тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в украинской столице. Согласно точке зрения, высказанной аналитиком, американские спецслужбы создали в бывшей советской республике диктатуру.