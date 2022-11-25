Генсек НАТО Столтенберг спрогнозировал, что Украину ждет ужасающая зима

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25 ноября 2022, 12:18

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Украину ожидает ужасающая зима. С соответствующим прогнозом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«Украину ждет ужасающая зима, заявил Столтенберг», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, российский политический эксперт Сергей Марков предсказал, что в Киеве не вспыхнет бунт из-за тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся в украинской столице. Согласно точке зрения, высказанной аналитиком, американские спецслужбы создали в бывшей советской республике диктатуру.