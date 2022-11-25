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25 ноября 2022, 11:44

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

В украинской столице не вспыхнет бунт из-за тяжелой гуманитарной ситуации, так как спецслужбы Соединенных Штатов создали в бывшей советской республике диктатуру. Соответствующую точку зрения выразил российский политолог Сергей Марков.

«В Киеве очень плохая гуманитарная ситуация. Многочасовые очереди за водой. В магазинах раскупают хлеб на сухари. Но никакого бунта не будет, потому что на Украине диктатура, искусственный политехнологический тоталитарный режим, созданный американскими политехнологами спецслужб», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Как сообщалось ранее в пятницу, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение, согласно которому Лондон полностью контролирует украинского лидера Владимира Зеленского и не позволит ему сесть за стол переговоров.