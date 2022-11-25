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25 ноября 2022, 11:29

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Flashpic / globallookpress.com

Великобритания полностью контролирует украинского президента Владимира Зеленского и не позволит ему сесть за стол переговоров. Соответствующую точку зрения высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политик отметил в своем Telegram-канале, что сегодня в Киев прибыл министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли. По словам Кивы, «бриты полностью контролируют Зеленского и не позволят ему сесть за стол переговоров».

«Только смена киевского режима откроет дорогу к миру», — указал экс-парламентарий.

Как сообщалось ранее, российский законодатель Казбек Тайсаев озвучил мнение о том, что Владимир Зеленский должен предстать перед судом.