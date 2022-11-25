Депутат Госдумы Тайсаев: никаких переговоров с Зеленским быть не может, он должен предстать перед судом

Никаких переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским быть не может, политический деятель должен предстать перед судом. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал Казбек Тайсаев, депутат российской Государственной Думы.
«Мое мнение, что с Зеленским никаких переговоров быть не должно. Он военный преступник», — процитирован Тайсаев в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.
По словам отечественного парламентария, украинский лидер должен предстать перед судом.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько назвал «осторожным торгом» слова Владимира Зеленского о готовности решать вопрос о Крымском полуострове невоенным путем.