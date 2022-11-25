Политолог Безпалько назвал «осторожным торгом» слова Зеленского о готовности решать вопрос о Крыме невоенным путем

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 10:23 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Российский политолог Богдан Безпалько назвал «осторожным торгом» слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности решать вопрос о Крымском полуострове невоенным путем. Об этом информирует РИА Новости.

Некоторое время назад Зеленский заявил о готовности решать вопрос о Крыме несиловым путем.

«Пока что это осторожный торг», — прокомментировал высказывание президента Украины Безпалько.

По словам отечественного эксперта, то, что Владимир Зеленский «потребует в обмен или что у него потребуют в обмен, пока не ясно, пока это только риторика».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами отметил, что он в первый раз слышит о встрече представителей Москвы и Киева в Абу-Даби, якобы обсуждавших поставки аммиака и обмен пленными.