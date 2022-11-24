Песков заявил, что в первый раз слышит о встрече представителей России и Украины в ОАЭ, якобы обсуждавших обмен пленными

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24 ноября 2022, 14:27

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что в первый раз слышит о встрече представителей России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, якобы обсуждавших обмен пленными. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков сказал, что в первый раз слышит о некой встрече представителей России и Украины в Абу-Даби, якобы обсуждавших поставки аммиака и обмен пленными», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что у киевской стороны есть все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования Москвы и прекратить страдания украинского населения.