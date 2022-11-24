Песков: у Киева есть все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования РФ и прекратить страдания украинцев

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24 ноября 2022, 14:15

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Киева есть все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования, предъявляемые Российской Федерацией, и прекратить страдания украинцев. На это, как передает ТАСС, указал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Руководство Украины имеет все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования РФ и прекратить страдания своего населения», — процитирован спикер Кремля в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Песков отметил, что российская армия не наносила и не наносит удары по социальным объектам, расположенным на украинской территории.