Спикер Кремля Песков: армия России не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине

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24 ноября 2022, 14:06

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации не наносили и не наносят удары по социальным объектам, которые расположены на украинской территории. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, в ходе беседы с журналистами выступили официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, министерство обороны РФ указало на то, что войска страны 23 ноября не наносили ни одного удара по целям, находящимся в черте Киева.