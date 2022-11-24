Минобороны РФ заявило, что 23 ноября ни одного удара по целям в черте Киева российские войска не наносили

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24 ноября 2022, 13:58

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В среду, 23 ноября, российские войска не наносили ни одного удара по целям в черте столицы Украины. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступило министерство обороны РФ.

«Минобороны России уточнило, что 23 ноября ни одного удара по целям в черте Киева российские военные не наносили», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В МО указали на то, что все объявленные украинской стороной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет систем ПВО, размещенных в жилых кварталах.

Как сообщалось ранее, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал утверждение, согласно которому президент Владимир Зеленский попросил у США в срочном порядке предоставить армии Украины химическое оружие для применения в Донбассе.