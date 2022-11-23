Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от полномасштабного наступления на республику из-за плохой погоды и нарушений поставок снарядов

Аргументы Недели → Общество 13+

23 ноября 2022, 09:26 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины отказались от полномасштабного наступления на ЛНР из-за плохой погоды и нарушений поставок снарядов. На это, как информирует ТАСС, указал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

«Командование ВСУ отказалось от полномасштабного наступления на ЛНР из-за неблагоприятных погодных условий и нарушений поставок боеприпасов, сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

По словам Марочко, в настоящий момент ведутся позиционные бои.

Как сообщалось ранее в среду, глава немецкого министерства обороны Кристина Ламбрехт сделала прогноз, согласно которому боевые действия на Украине продлятся еще долгое время.