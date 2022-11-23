Министр обороны Германии Ламбрехт спрогнозировала, что боевые действия на Украине продлятся еще долгое время

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23 ноября 2022, 08:49

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Боевые действия на Украине продлятся еще долгое время. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступила Кристина Ламбрехт, руководитель немецкого министерства обороны.

«Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт выразила мнение, что боевые действия на Украине продлятся еще долгое время», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ламбрехт отметила, что она не хотела бы давать «ложных надежд» о скором завершении конфликта.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, посол Москвы в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что РФ не ведет неформальные переговоры с украинской стороной о прекращении боев из-за упрямой позиции Киева.