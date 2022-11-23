Посол Андрей Келин: Россия не ведет неформальные переговоры с Украиной о прекращении боевых действий из-за упрямой позиции Киева

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23 ноября 2022, 08:35

Посол России в Великобритании Андрей Келин, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация не ведет неформальные переговоры с украинской стороной о прекращении боевых действий из-за упрямой позиции Киева. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Андрей Келин, руководитель дипломатической миссии Москвы в Лондоне.

«Россия не ведет неформальные переговоры с Украиной о прекращении боевых действий вследствие упрямой позиции киевских властей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам посла, в апреле Москва и Киев были близки к подписанию мирного соглашения, однако Украина «решила по-другому» после получения вооружений от Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава кабинета министров Соединенного Королевства Борис Джонсон отметил, что Берлин до начала спецоперации Москвы считал лучшим вариантом с точки зрения экономики стремительное поражение Киева.