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23 ноября 2022, 08:19

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley / globallookpress.com

ФРГ до начала специальной военной операции (СВО) Москвы полагала, что стремительное поражение киевской стороны было бы лучшим сценарием с точки зрения экономики. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Борис Джонсон, бывший глава кабинета министров Соединенного Королевства.

«Власти Германии до начала спецоперации России считали, что стремительное поражение Украины было бы лучшим вариантом с экономической точки зрения, заявил CNN британский экс-премьер Борис Джонсон», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Джонсон также отметил, что представители французского руководства «до самого последнего момента отрицали» возможность начала украинского конфликта.

Как сообщалось ранее в среду, автор издания The American Conservative Брэдли Девлин выразил мнение, согласно которому генсек НАТО Йенс Столтенберг «из кожи вон лез, чтобы оправдать» Киев в свете инцидента с падением его ракеты на польской территории.