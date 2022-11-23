Репортер ТАС Девлин: генсек НАТО Столтенберг «из кожи вон лез, чтобы оправдать» Украину в свете падения ее ракеты в Польше

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23 ноября 2022, 08:05

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Stefano Carofei / globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг «из кожи вон лез, чтобы оправдать» киевскую сторону в свете падения ее ракеты на польской территории. Соответствующую точку зрения высказал Брэдли Девлин, автор издания The American Conservative (ТАС).

«Украина может потерять поддержку западных стран только в том случае, если начнет искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению, считает репортер журнала The American Conservative Брэдли Девлин», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.

По словам репортера, генсек НАТО Столтенберг «из кожи вон лез, чтобы оправдать» Украину в свете произошедшего некоторое время назад инцидента с падением ее снаряда в Польше.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, офицер ЛНР Андрей Марочко выступил с утверждением, согласно которому под видом частных военных компаний на территории Донбасса находятся регулярные силы НАТО.