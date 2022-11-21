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Офицер ЛНР Марочко: под видом частных военных компаний в Донбассе находятся регулярные силы НАТО

, 15:23

Офицер ЛНР Марочко: под видом частных военных компаний в Донбассе находятся регулярные силы НАТО
Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Под видом частных военных компаний на территории Донбасса находятся регулярные силы Североатлантического альянса. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал офицер ЛНР Андрей Марочко.

«Регулярные силы НАТО находятся в Донбассе под видом частных военных компаний, заявил офицер Народной милиции ЛНР Марочко», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Марочко также отметил, что на Украине еще до начала специальной операции Москвы действовал иностранный легион, в ряды которого вступали граждане Польши и прибалтийских республик.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев высказал мнение о том, что появление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от решения Соединенных Штатов.

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