Глава «Росатома» Лихачев: появление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от решения США

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21 ноября 2022, 15:11

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Появление зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС зависит от решения Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

«Появление зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции зависит от решения Вашингтона, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Существует риск аварии на станции, Москва информирует об этом международное сообщество, также отметил Лихачев.

Как сообщалось ранее в понедельник, эксперт Сергей Марков высказал мнение о том, что МАГАТЭ по инициативе американской стороны пытается претворить в жизнь план передачи ЗАЭС под украинский контроль.