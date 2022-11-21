Политолог Марков: МАГАТЭ по инициативе США пытается реализовать план передачи Запорожской АЭС под контроль Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 14:56

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии по инициативе Соединенных Штатов пытается претворить в жизнь план передачи Запорожской АЭС под контроль Украины. Соответствующую точку зрения высказал российский политолог Сергей Марков.

«МАГАТЭ по инициативе США пытается реализовать план передачи ЗАЭС под контроль Киева. Как часть этого плана Киев возобновил обстрелы АЭС после перерыва в шесть недель», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного эксперта.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель итальянского министерства обороны Гуидо Крозетто отметил, что правительство страны попросит парламент утвердить новый документ о военной и гражданской помощи Украине на весь следующий год.