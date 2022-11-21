Министр Крозетто: кабмин Италии попросит парламент утвердить новый закон о военной и гражданской помощи Украине на весь 2023-й

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21 ноября 2022, 14:44

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, Roberto Monaldo / globallookpress.com

Итальянское правительство попросит парламент утвердить новый документ о военной и гражданской помощи Киеву на весь следующий год. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал Гуидо Крозетто, глава министерства обороны Италии.

«Правительство Италии попросит парламент утвердить новый закон о военной и гражданской помощи Украине на весь 2023 год. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В настоящий момент итальянский кабмин может осуществлять поставки киевской стороне без согласования с законодательной властью на основании специального указа, действующего до конца 2022-го.

Как сообщалось ранее в понедельник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что государствам, входящим в данный блок, нужно расширить поставки вооружений, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов.