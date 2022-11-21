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Столтенберг: страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных ударов РФ

, 14:28

Столтенберг: страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных ударов РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Europa Press/E. Parra. Pool / globallookpress.com

Государствам, входящим в Североатлантический альянс, следует расширить поставки вооружений, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину в условиях интенсивных ударов, которые наносит Российская Федерация. На это, как передает ТАСС, указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов», — приведена позиция, высказанная генсеком, в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Столтенберг отметил, что альянс желает добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины».

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