Столтенберг: страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных ударов РФ

Государствам, входящим в Североатлантический альянс, следует расширить поставки вооружений, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину в условиях интенсивных ударов, которые наносит Российская Федерация. На это, как передает ТАСС, указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Страны НАТО должны расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину в условиях интенсивных российских ударов», — приведена позиция, высказанная генсеком, в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, Столтенберг отметил, что альянс желает добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины».