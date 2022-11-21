Столтенберг: НАТО хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому надо наращивать военную помощь Киеву

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21 ноября 2022, 14:17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Alberto Ortega / globallookpress.com

Североатлантический альянс желает добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому нужно увеличивать объем военной помощи, оказываемой киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО хочет добиться "приемлемого мирного соглашения для Украины", поэтому необходимо наращивать военную помощь Киеву», — процитирован Столтенберг в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не ставит целью своей специальной операции смену власти на Украине.