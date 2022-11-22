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Путин: сроки строительства атомных ледоколов имеют стратегическое значение

, 14:17

Путин: сроки строительства атомных ледоколов имеют стратегическое значение
Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Соблюдение сроков строительства атомных ледоколов имеет стратегическое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Подчеркну, указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны», - сказал президент во время церемонии по спуску на воду ледокола «Якутия». Путин выразил уверенность в том, что все будет соблюдено.

Президент подчеркнул, что такие суда имеют для страны стратегическое значение и необходимы для освоения Арктики.

Ранее сообщалось о том, что авианосцы НАТО совершили показательное приближение к России в Арктике.

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