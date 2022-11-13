Портал 19FortyFive: авианосцы НАТО показательно приближаются к России в Арктике

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13 ноября 2022, 12:43

Авианосец, Andrew Vaughan / globallookpress.com

Авианосцы Североатлантического альянса показательно приближаются к России в Арктике. Об этом написал интернет-ресурс 19FortyFive.

В публикации, размещенной на портале, отмечается, что такие страны, как Соединенные Штаты и Великобритания, поэтапно развертывают авианосцы в Арктике. Согласно утверждению, высказанному в материале, члены НАТО активизируют свою деятельность из-за «усиления Москвой военного присутствия в регионе».

Как сообщалось ранее сегодня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, занимаясь его милитаризацией.