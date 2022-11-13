Глава МИД России Лавров: США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, занимаясь его милитаризацией. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
«США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его», — процитирован Лавров в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Также дипломат указал на то, что в блок AUKUS пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что страна в настоящий момент в одиночку сражается с НАТО и западным миром.