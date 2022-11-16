Измельчали квартиры: в России продолжается упор на однушки, а девелоперы выдумывают, как выдать их за двухкомнатные хоромы

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16 ноября 2022, 13:13

Типичный жилой дом в спальном районе Петербурга. Фото: GlobalLook

Россия – самая большая страна в мире по площади. Вот только даже ее жителям приходится соглашаться на микроскопические квартирки.

Если верить девелоперам, сегодня 24% строящихся квартир – менее 35 кв. м. То есть студии и маленькие однушки. В то же время 27 % – это однокомнатные квартиры побольше, от 35 до 45 кв. м. Именно они продаются быстрее всего. Складываем эти два показателя и получаем: половина строящегося жилья в России рассчитана на одного человека. Достаточно оглянуться вокруг и поспрашивать знакомых, чтобы убедиться – а живут-то там не по одному, а иногда целыми семьями с двумя детьми.

Причем, студии сейчас становятся популярны не только в двух столицах, но и в регионах, где еще лет пять назад о таком формате никто и не слышал. А некоторые политические деятели даже называли смешным, что люди приобретают малогабаритки.

Задумываясь о доле однушек на рынке, стоит учитывать и популярный нынче трюк застройщиков. Кухню делают размером 16 кв. м., а спальню – 10. И вот вам уже роскошная двухкомнатная с кухней-столовой! Что уж говорить про рост спроса на микроквартиры площадью 9 кв. м.

И, похоже, пока предпосылок для тенденции к увеличению площади жилья не намечается. И никакие ипотеки, увы, не способны резко изменить ситуацию.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что малогабаритные квартиры сейчас станут покупать реже. Объясняют это тем, что чаще всего их покупали для последующей сдачи, а спрос на арендованное жилье на данный момент резко упал. Но это, вероятно, в каком-то другом мире сказочных единорогов.