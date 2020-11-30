В России сохраняется тренд на малогабаритные квартиры

Аргументы Недели → Потребитель 13+

30 ноября 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно данным со строительного рынка, чаще всего в России покупаются однокомнатные квартиры и студии. На их долю приходится более 50% продаж. Застройщики строят квартиры, которые быстрее продаются, причина - в низкой покупательской способности граждан и невозможности приобрести другое, более комфортное жильё.



Президент «Интеко» Александр Николаев отмечает, что однокомнатная квартира является для многих первым жильём. Оно покупается при отделении от родителей или при смене места жительства. Помимо этого «однушки» пользуются большой популярностью у арендаторов. Доля двух и трёхкомнатных квартир увеличиться только когда покупатели рассматривают регион для длительного проживания.



Больше всего малогабаритного жилья продаётся в Ленинградской области. Застройщики объясняют это тем, что маленькие квартиры доступны большей категории населения. В Петербург молодёжь едет со всей страны учиться и строить карьеру. Доля студий и однушек в новостройках составляет 75%. В Москве на «однушки» приходится лишь 42%.



В Институте региональных исследований и городского планирования предупреждают, что увеличение продаж однокомнатных квартир ни к чему хорошему не приведёт. Люди вынуждены жить в стеснённых условиях.

Тренд на малогабаритное жильё сохраняется на строительном рынке уже на протяжении пяти лет.



