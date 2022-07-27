В Москве в новостройках пользуются спросом квартиры площадью 9 кв. метров

Столичный рынок недвижимости может перенасытиться малогабаритными квартирами. Из-за снижения доходов населения и роста цен на квартиры в новостройках, по причине увеличения издержек на строительство, девелоперы Москвы продолжают сокращать среднюю площадь жилья. По данным аналитиков «Метриума», во втором квартале 2022 года в Москве средняя площадь квартир в новостройках массового сегмента обновила исторический минимум, достигнув 46,8 кв. м.
Эксперты отмечают, что за последние два года средняя площадь уменьшилась на 10 кв. м. За этот же период студии уменьшились в среднем на 2,4 кв. м, до 24,2 кв. м, однокомнатные квартиры — на 2,5 кв. м, до 38,3 кв. м, двухкомнатные — на 3,5 кв. м, до 59,1 кв. м, трехкомнатные — на 3,5 кв. м, до 81 кв. м, апартаменты — на 17%, до 35,3 кв. м.
По данным «Метриума», доля студий в общем объеме предложения увеличилась с 12% в июне 2020 года до 23% в июне 2022 года, а однокомнатных квартир — с 29% до 35%. В то же время доля двухкомнатных квартир сократилась с 39% до 29%, а трехкомнатных — с 19% до 12%.
«Пять лет назад квартиру в 30 кв. м в Москве можно было купить дешевле, чем сейчас 20 кв. м», - отмечает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-Новостроя».
По ее словам, в 2021 году в столице появились микроквартиры по 9–12 кв. м.
Снижение метража помогает сделать доступнее стоимость жилья, при этом рынок рискует перенасытиться малогабаритными квартирами.
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