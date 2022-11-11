Политолог Марков: ночью Херсон могли покинуть последние военные России, после этого, вероятно, был взорван Антоновский мост

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11 ноября 2022, 11:05

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Ночью территорию города Херсона могли покинуть последние российские военнослужащие, после чего, вероятно, был взорван Антоновский мост. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

«Наши заявляют, что последние военные покинули Херсон ночью. После этого был взорван Антоновский мост через Днепр в Херсоне», — отмечается в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Согласно предположению авторов TG-канала WarGonzo, на данный момент Вооруженные силы Украины находятся «на подступах к Херсону, если уже не вошли в город».

Ранее сегодня сообщалось, что вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обвинил в передергивании фактов пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, призвавшего Москву продемонстрировать делом готовность к переговорам с киевской стороной.