Косачев обвинил в передергивании фактов спикера Госдепа Прайса, призвавшего РФ показать делом готовность к переговорам с Украиной

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев обвинил в передергивании фактов пресс-секретаря американского Госдепартамента Неда Прайса, который призвал Россию продемонстрировать делом готовность к переговорам с Украиной. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.
Некоторое время назад Прайс выступил с заявлением, согласно которому Москва должна подобно Киеву показать на деле свою готовность к диалогу.
«Запредельная наглость в передергивании фактов», — прокомментировал Косачев высказывание спикера внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.
Константин Косачев напомнил, что отказ от переговоров с РФ был закреплен в украинском законодательстве и подтвержден указом президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.
Ранее в пятницу сообщалось, что парламент ДНР обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы».