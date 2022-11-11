Косачев обвинил в передергивании фактов спикера Госдепа Прайса, призвавшего РФ показать делом готовность к переговорам с Украиной

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11 ноября 2022, 10:45

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев обвинил в передергивании фактов пресс-секретаря американского Госдепартамента Неда Прайса, который призвал Россию продемонстрировать делом готовность к переговорам с Украиной. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Некоторое время назад Прайс выступил с заявлением, согласно которому Москва должна подобно Киеву показать на деле свою готовность к диалогу.

«Запредельная наглость в передергивании фактов», — прокомментировал Косачев высказывание спикера внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Константин Косачев напомнил, что отказ от переговоров с РФ был закреплен в украинском законодательстве и подтвержден указом президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

Ранее в пятницу сообщалось, что парламент ДНР обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы».