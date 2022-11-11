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11 ноября 2022, 10:22

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Парламент Донецкой народной республики обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы». Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Народный совет ДНР обратился к Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания “Город воинской славы”», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее на текущей неделе врио руководителя ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением об освобождении от украинских войск населенного пункта Павловка. По словам Пушилина, на территории Павловки был поднят флаг России.