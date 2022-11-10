Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении Павловки

Населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике освобожден и уже на 90% зачищен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.
«Практически уже на 90% зачищен, можно сказать, освобожден», - отметил он.
Пушилин также добавил, что считает «достижением» последние новости по населенному пункту.
Он отметил, что в Павловке уже подняли флаг Российской Федерации, что далось «большой ценой» для армии.
Ранее сообщалось, что союзные войска в будущем вернутся в Херсон.
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