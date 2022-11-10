Глава комитета ГД Слуцкий: отвод войск РФ на левый берег Днепра – это правильное решение

Передислокация российских войск на левый берег Днепра – это правильное решение, которое необходимо для сохранения жизней российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
По его словам, «мы обязательно вернемся в Херсон», однако на данном этапе пункт необходимо оставить, чтобы «сохранить жизни наших военнослужащих». Политик подчеркнул, что территории не собираются отдавать Украине.
Слуцкий также отметил, что верит в победу России в «обозримом будущем».
Ранее сообщалось, что мир с Украиной в связи с отводом войск маловероятен.
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