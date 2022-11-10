Источники РБК: в Кремле начали готовить послание Путина Федеральному собранию

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10 ноября 2022, 08:30

В. Путин, фото с сайта Кремля

В Кремле начали готовить послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Два источника РБК, находящиеся в теме, рассказали, что подготовка послания президента началась несколько дней назад.

Дата, когда президент России огласит послание, на данный момент неизвестна.

На просьбу РБК прокомментировать, действительно ли началась подготовка послания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос.

Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию полтора года назад — 21 апреля 2021 года. В начале 2022 года в администрации главы российского государства шла подготовка к очередному посланию, но после объявления спецоперации ее свернули, а выступление президента отложили на неопределенный срок. Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно. В 2017 году послание не состоялось, оно прошло 1 марта 2018 года.

Индонезийские власти считают, что Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите «Большой двадцатки», который состоится на следующей неделе на острове Бали.