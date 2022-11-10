Reuters: власти Индонезии полагают, что Путин не будет лично присутствовать на саммите G20

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10 ноября 2022, 08:06

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Индонезийские власти считают, что российский президент Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите «Большой двадцатки», который состоится на следующей неделе. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указало агентство Reuters.

«Власти Индонезии полагают, что Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 на Бали, сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

При этом, согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Reuters, глава РФ может в дистанционном режиме поучаствовать в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит на днях, поедет ли президент на саммит G20.