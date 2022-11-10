Reuters: власти Индонезии полагают, что Путин не будет лично присутствовать на саммите G20

Индонезийские власти считают, что российский президент Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите «Большой двадцатки», который состоится на следующей неделе. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указало агентство Reuters.
«Власти Индонезии полагают, что Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20 на Бали, сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.
При этом, согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Reuters, глава РФ может в дистанционном режиме поучаствовать в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне.
Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит на днях, поедет ли президент на саммит G20.