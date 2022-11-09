Политолог Марков назвал очень странной гибель Стремоусова

Очень странной назвал гибель заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова российский политолог Сергей Марков.
В своем телеграм-канале он перечислил три пункта, которые показались ему «странными».
«1. Он все время говорил, что Херсон сдавать нельзя и его не сдадут.
2. Погиб в тот день, когда стали активно говорить о сдаче Херсона.
3. Погиб не от теракта, а в ДТП. Не в Херсоне, а в Геническе», - написал Марков.
Информация о том, что Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии появилась в среду днем вначале в телеграм-каналах военкоров. Позже ее официально подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.