Политолог Марков назвал очень странной гибель Стремоусова

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9 ноября 2022, 17:50 Источник: Telegram Сергея Маркова

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Очень странной назвал гибель заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова российский политолог Сергей Марков.

В своем телеграм-канале он перечислил три пункта, которые показались ему «странными».

«1. Он все время говорил, что Херсон сдавать нельзя и его не сдадут.

2. Погиб в тот день, когда стали активно говорить о сдаче Херсона.

3. Погиб не от теракта, а в ДТП. Не в Херсоне, а в Геническе», - написал Марков.

Информация о том, что Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии появилась в среду днем вначале в телеграм-каналах военкоров. Позже ее официально подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.