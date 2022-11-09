Врио губернатора Сальдо подтвердил, что Стремоусов погиб в ДТП на территории Херсонской области

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9 ноября 2022, 17:18

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, фото из его Telegram-канала

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что его заместитель Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в регионе. Об этом информирует РИА Новости.

«Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил, что Стремоусов погиб в ДТП на территории региона», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

По словам Сальдо, Стремоусов «работал своим словом и умением говорить».

Как сообщалось ранее в среду, журналист Александр Коц опроверг слух о том, что он находился в одной машине с херсонским вице-губернатором в момент ДТП.