Военкор Коц опроверг слух, что он находился в одном автомобиле с погибшим в ДТП херсонским вице-губернатором Стремоусовым

Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слух, согласно которому он находился в одном автомобиле с вице-губернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым, погибшим в результате ДТП. Соответствующую публикацию журналист разместил в своем Telegram-канале.
«Я не был с ним в одном авто и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», — говорится, в частности, в посте Коца.
О гибели Стремоусова стало известно ранее сегодня. Согласно информации, распространенной авторами TG-канала WarGonzo, дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь чиновника, случилось в районе Геническа.