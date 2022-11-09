Военкор Коц опроверг слух, что он находился в одном автомобиле с погибшим в ДТП херсонским вице-губернатором Стремоусовым

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9 ноября 2022, 16:50

Военкор Александр Коц, фото из Telegram-канала журналиста

Российский военный корреспондент Александр Коц опроверг слух, согласно которому он находился в одном автомобиле с вице-губернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым, погибшим в результате ДТП. Соответствующую публикацию журналист разместил в своем Telegram-канале.

«Я не был с ним в одном авто и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад», — говорится, в частности, в посте Коца.

О гибели Стремоусова стало известно ранее сегодня. Согласно информации, распространенной авторами TG-канала WarGonzo, дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь чиновника, случилось в районе Геническа.