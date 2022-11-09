Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

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9 ноября 2022, 16:19 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Скорая помощь, Elena Mayorova / globallookpress.com

Заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Источник RT в силовых структурах подтвердил гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Согласно сведениям, приведенным TG-каналом WarGonzo, инцидент, унесший жизнь вице-губернатора, произошел в районе города Геническа.

Ранее Стремоусов сделал заявление о том, что украинская армия потеряла несколько сотен военных в ходе попытки наступления 8 ноября на трех направлениях в Херсонской области.