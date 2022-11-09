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9 ноября 2022, 11:46

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинская армия потеряла несколько сотен военных в ходе попытки наступления 8 ноября на трех направлениях в Херсонской области. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, предоставил Кирилл Стремоусов, заместитель врио руководителя региональной администрации.

«Вооруженные силы Украины потеряли несколько сотен человек во время попытки наступления 8 ноября на трех направлениях в Херсонской области, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, глава дипломатической миссии Москвы в США Анатолий Антонов указал, что американская сторона сама становится спонсором и пособником ядерного терроризма, покрывая правящий в Киеве режим.