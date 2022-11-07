Собчак вернулась в Россию через наземный пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области

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7 ноября 2022, 12:02 Источник: РИА "Новости"

Ксения Собчак, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Блогер и журналист Ксения Собчак вернулась в Россию. Согласно последней информации, предоставленной очевидцами, в воскресенье, 6 ноября, она пешком пересекла границу РФ в Псковской области.

Ксения Собчак, как сообщается, перешла российскую границу через пункт пропуска "Бурачки", расположенный на границе с Латвией. Очевидцы утверждают, что журналист вернулась на родину в сопровождении своего мужа Константина Богомолова.

Напомним, что в конце октября Собчак была замечена во время пешего пересечения пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы.