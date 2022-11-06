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Аргументы Недели Общество 13+

Журналист Вассерман: Собчак умнее, чем избранный ей образ

, 14:34 Источник: ТЕЛЕ

Журналист Вассерман: Собчак умнее, чем избранный ей образ
Ксения Собчак, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Ксения Собчак, которая скрывается за границей, однозначно знала о происходящих в ее компании делах. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на журналиста Анатолия Вассермана.

По его словам, Собчак действительно была в курсе ситуации с вымогательством ее директора. Он считает, что Ксения делает вид, что не понимает, о чем речь. «Ведь понятно, что образ был избран ею именно для того, чтобы ее недооценивали», - полагает журналист.

Вассерман также добавил, что уверен в скором возвращении телеведущей в Россию. Это лишь вопрос времени. Собчак, по его мнению, приедет обратно, когда поймет, что «опасность миновала».

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