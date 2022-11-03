Петренко: Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Республики Дагестан в 1999 году

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3 ноября 2022, 19:06 Ксения Калуга

Следователи при поддержке сотрудников ФСБ и МВД России задержали ещё двух участников нападения на Ботлихский район Республики Дагестан в 1999 году. Ими оказались жители Ставропольского края Темирали Заракаев и Эдуард Таушев.

По данным СК, мужчины добровольно вступили в банду под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и стали соучастниками преступлений. В августе 19999 года не менее 1000 боевиков приняли участие в вооруженном мятеже, чтобы свергнуть конституционный строй и нарушить территориальную целостность РФ. В результате обстрела были убиты 33 человека, ещё 34 получили ранения.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.