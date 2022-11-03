Основатель «Востока» Ходаковский предрек командующему СВО Суровикину скорые серьезные испытания на Херсонском направлении

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3 ноября 2022, 11:46

Сергей Суровикин, MOD Russia / globallookpress.com

В скором времени командующего российской специальной военной операцией Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания на Херсонском направлении. С соответствующим прогнозом выступил Александр Ходаковский, основатель бригады ДНР «Восток».

«Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении. Что бы ни случилось, это навсегда останется в его биографии и будет в дальнейшем определять его судьбу», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.

Ранее сегодня сообщалось, что глава дипломатической миссии Великобритании в Москве Дебора Броннерт без комментариев покинула здание внешнеполитического ведомства России, куда ее вызвали в связи с участием Лондона в подготовке атак киевской стороны на город Севастополь.