Эксперт Недзвецкий рассказал о схемах обмана в продуктовых магазинах

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2 ноября 2022, 11:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал журналистам об уловках, используемых в продуктовых магазинах для обмана покупателей. По словам юриста, работники могут, как умышленно обманывать, так и просто ошибаться. В пример он привёл ситуацию с несоответствием ценников и реальной стоимости товара, указанной в чеке.

«Одним из самых распространённых способов обмана покупателя является несоответствие цены в чеке и ценника, - отметил господин Недзвецкий. - Покупатель на прилавке запомнил одну цену, а по штрих-коду пробился товар с большим весом или более дорогой». Эксперт уточнил, что бывают и случаи, когда один товар пробивают сразу два раза. При этом, продавец может незаметно отсканировать штрих-код товара, которого нет у покупателя в корзине».

Также юрист рассказал о случаях, когда не учитывается скидка, указанная на ценнике. Подобная ситуация возникает весьма часто. Единственный способ защиты от такой схемы обмана – проверка чека непосредственно возле кассы.